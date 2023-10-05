Источник рассказал о подготовке встречи по Украине в Турции

Международная встреча по Украине в Турции прорабатывается, но конкретики по участникам и дате пока нет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный дипломатический источник в Анкаре.

«Да, такая встреча прорабатывается. Но конкретики по дате и участникам пока нет», — сказал собеседник агентства, отметив, что это все, что он может рассказать.

До этого агентство Bloomberg писало, что турецкие власти готовятся провести в октябре 2023 года международную встречу, посвященную урегулированию конфликта на Украине.

До этого министр торговли Турции Омер Болат заявил, что обвинения государств Запада в том, что в Россию через Турцию попадают подсанкционные товары, не соответствуют действительности, Анкара торгует с Москвой тем, что произведено внутри страны. Он также отметил, что многие компании европейских государств сами хотят выйти на российские рынки через третьи страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.