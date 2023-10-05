Трамп предложил приостановить финансовую помощь Украине

Бывший американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США не должны оказывать финансовую поддержку Украине больше, чем Европа, и пока их показатели не сравняются, нужно перестать отправлять деньги Киеву.

Трамп задался вопрос, почему «бесчестный президент США Джо Байден» не заставляет европейские страны перечислить Украине $175 млрд, на которые, как он отмечает, они отстают от Вашингтона в выплатах.

Он считает, что США должны настаивать «на равенстве — доллар за доллар».

«Больше нельзя тратить ни одного доллара, пока Европа не сравняется с теми суммами, которые Америка потратила на защиту Украины», — написал политик.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти имеют средства на еще один транш помощи Украине без дополнительного финансирования.

До этого Белый дом заявлял, что денег на поддержку Украины у США осталось на два месяца.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.