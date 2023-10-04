Путин заявил, что русскую культуру истребляли в новых регионах РФ, пока они были украинскими

Русская культура, язык и литература истреблялись в новых регионах Российской Федерации в то время, когда они были частью украинского государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что воспитание является ключевым звеном всей образовательной системы.

«На тех территориях, где истреблялась вообще по сути вся русская культура, русский язык и литература. Как это ни печально, как это ни странно, но это именно так. Запрещался сам русский язык, по сути дела», — добавил российский лидер.

4 октября Путин обратился к российским педагогам, которые 5 октября будут отмечать профессиональный праздник. В ходе выступления в образовательном центре «Сириус» глава государства поздравил наставников с наступающим Днем учителя.

До этого президент Путин выразил благодарность гражданам страны за их сплоченность и патриотический настрой. Об этом он заявил в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».