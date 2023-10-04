Власти США хотят передать замороженные российские активы Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен на выступлении в Техасе заявил, что Соединенные Штаты изучают юридические опции, чтобы использовать $300 млрд замороженных активов РФ для помощи Украине, передает РИА Новости.

«Это около $300 миллиардов, большая часть которых находится в Европе, а не в Соединенных Штатах. Так что мы изучаем, какие юридические полномочия у нас и у европейцев могут быть, чтобы использовать эти активы для Украины», — сообщил он.

Он добавил, что большинство этих средств находится в Европе.

До этого Блинкен на пресс-конференции в Киеве заявил, что США направят конфискованные у российских бизнесменов активы на нужды военных ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В пресс-релизе Госдепартамента уточнялось, что речь идет о $5,4 млн.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал его слова, назвав намерения США «воровством».

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков ранее заявил, что разблокировка активов частных инвесторов, замороженных в иностранных депозитариях, на сумму 100 млрд рублей ожидается уже до конца этого года. По его словам, существуют иностранцы, которые несмотря на политические аспекты, хотят зарабатывать деньги, а также россияне, которые не могут вывести средства из ценных бумаг. Этой ситуации достаточно, чтобы договориться и провести обмен.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.