Байден обеспокоен возможным прекращением финансовой помощи Киеву

Американский президент Джо Байден, беседуя с журналистами в Белом доме, признал, что встревожен потенциальным отказом конгресса США от дальнейшего предоставления крупной финансовой помощи Украине, передает ТАСС.

«Меня это действительно беспокоит», — ответил Байден на вопрос, не опасается ли он того, что законодательная ветвь власти США не поддержит дальнейшее значительное бюджетное финансирование Киева.

Президент добавил, что большинство членов Палаты представителей и Сената конгресса от обеих системообразующих партий США говорили, что поддерживают финансирование Украины.

Также он заявил, что намерен в ближайшее время выступить с речью с призывом к конгрессу и зарубежным союзникам Вашингтона к продолжению оказания финансовой помощи Украине.

Конгресс США сместил республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей. Инициатором стал его однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц — после сообщений о заключении тайной «сделки по Украине» между Маккарти и Байденом. Президент США требовал, чтобы Маккарти инициировал прохождение отдельного многомиллиардного транша для Украины, а бывший спикер отрицал существование такой договоренности. В результате однопартийцы-конгрессмены обвинили Маккарти во лжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.