В Белоруссии заявили о планах прекратить действие соглашения с Киевом по КПП на границе

Власти Белоруссии планируют прекратить действие договора с Украиной об организации совместного контроля в КПП на границе. Об этом сообщается в проекте закона, который размещен на белорусском правовом интернет-портале.

«Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской государственной границе, подписанного в Киеве 14 декабря 1995 года», — сказано в документе.

Кроме того, в нем говорится о необходимости признать утратившим силу закон о ратификации данного соглашения.

23 августа депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк говорил, что парламент на очередном заседании прекратил действие ряда соглашений с Россией, Белоруссией, Ираном, Сирией, а также вышла из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

В феврале 2023 года представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявлял, что украинская сторона вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».