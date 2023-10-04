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Почти половина американцев ждет, что Вашингтон подтолкнет Киев к переговорам

CCGA: 49% американцев хотят, чтобы США подтолкнули Украину к переговорам

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Около половины американцев считают, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к участию в мирных переговорах для урегулирования конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, организованного Чикагским советом по глобальным вопросам (CCGA).

Исследование проводилось в период с 7 по 18 сентября 2023 года. В опросе приняли участие 3 242 совершеннолетних жителя страны, при этом статистическая погрешность составила не более 2%.

Во время исследования 49% респондентов отметили, что правительство США обязано мотивировать украинские власти на проведение переговоров. Из них более половины — 66% — оказались сторонниками Республиканской партии, указано в соответствующем материале.

Одновременно с этим 47% американцев выразили готовность продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется. По их мнению, Белому дому не стоит отказываться от финансирования зарубежного государства даже в случае повышения цен на газ и продукты.

Специалисты отметили, что в прошлом году подобной точки зрения придерживалось значительно больше людей. С того момента доля жителей США, готовых поддерживать Украину при любых обстоятельствах, снизилась на 10%.

Ранее стало известно, сколько украинцев считают себя националистами.

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