Украина представила программу достижения совместимости с НАТО

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в ходе заседания Совета Украина — НАТО Киев представил программу по достижению совместимости с альянсом, передает ТАСС.

По ее словам, Украина созвала заседание Совета Украина — НАТО на уровне послов, чтобы обсудить первые решения по результатам вильнюсского саммита.

«Сегодня Украина представила союзникам программу достижения совместимости с НАТО, которая предусматривает политический блок реформ», — сказала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что союзники обещали обеспечить условия, чтобы Украина до конца года смогла приступить к выполнению всех заданий.

Она отметила, что программа предусматривает проведение политических реформ в рамках исполнения решений, принятых на саммите НАТО в Вильнюсе.

До этого сообщалось, что темой прошедшего в Брюсселе закрытого заседания Совета Украина — НАТО стала долгосрочная поддержка Украины альянсом и реализация решений Вильнюсского саммита НАТО.

Ранее сообщалось, что глава военного комитета НАТО Бауэр ожидает рост инвестиций в системы ПВО Украины.