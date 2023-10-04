Швеция и Украина договорились начать переговоры о гарантиях безопасности

Киев и Стокгольм договорились о начале переговоров о гарантиях безопасности Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД Украины.

«Украина и Швеция договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в развитие Вильнюсской декларации G7», — говорится в релизе украинского ведомства.

Договоренность была достигнута главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по итогам переговоров с главой МИД Швеции Тобиасом Бильстремом.

26 августа Украина начала переговоры с Канадой по гарантиям безопасности.

Как отметили в офисе президента Украины, первый раунд диалога с канадской стороной стартовал при участии заместителя главы администрации украинского лидера Игоря Жовквы. В ведомстве не привели никаких подробностей встречи.

В офисе президента Украины подчеркнули, что цель переговорного процесса заключается в том, чтобы сделать государство более защищенным до того момента, как его примут в Североатлантический альянс. При этом в Киеве не уточнили, на какой именно срок планируют получить гарантии безопасности от Канады.

Ранее в США рассказали, на какой стадии находятся переговоры с Киевом по гарантиям безопасности.