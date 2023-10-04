В РФ оценили заявления Осло о противостоянии России как борьбы против нацистской Германии

Заявления норвежских властей о том, что поддержка Киева сопоставима с борьбой против нацистской Германии, лживы и пропитаны ненавистью к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала слова министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт, сравнившей поддержку Киева Западом в противостоянии с РФ с борьбой против нацистской Германии во время Второй мировой войны. Она отметила, что в настоящее время Запад «вновь сражается с врагами свободы и цивилизации в Европе».

Захарова подчеркнула, что наличие у главы норвежского МИД исторического образования не помешало ей искажать факты и переворачивать историю с ног на голову, утверждая идеи американского происхождения. Дипломат отметила, что Хюитфельт

«совершенно случайно» забыла о том, что такому «прекрасному мироустройству» предшествовало освобождение Советским Союзом от гитлеровских захватчиков Европы и в том числе Норвегии.

Представителя МИД возмутило, что Осло видит свою роль в восстановлении баланса в Европе через накачку Украины оружием.

Ранее Захарова назвала заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о вступлении Украины в ЕС картиной «Стегание кнутом мертвой лошади».

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.