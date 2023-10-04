Пашинян назвал принципы, которые необходимо соблюсти Баку для заключения соглашения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, озвучил три принципа, в случае соблюдения которых Ереван подпишет соглашение о мире с Баку, передает ТАСС.

По его словам, в первую очередь Азербайджан и Армения должны признать территориальную целостность друг друга, при чем территория Армении должна составлять 29 800 кв. км, а Азербайджана — 86 600 кв. км.

Кроме этого, основой для делимитации и демаркации границ должна стать Алма-Атинская декларация от 1991 года о создании СНГ.

Также Пашинян отметил, что открытие коммуникаций в регионе должно происходить на принципах суверенитета, законодательства, юрисдикции, равенства и взаимности стран.

«Если Азербайджан подтвердит свою приверженность этим принципам, можно будет считать, что подписание мирного договора — вопрос обозримой перспективы», — подытожил премьер.

До этого Пашинян заявил, что в Ереване все еще надеются на подписание мирного соглашения с Баку.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее Пашинян заявил о готовности подать в отставку.