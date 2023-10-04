Президент Ирана оценил присутствие НАТО на Южном Кавказе

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе встреч с армянской и азербайджанской стороной заявил, что присутствие сил Североатлантического альянса в регионе Южного Кавказа неприемлемо для Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

«Зангезурский коридор является районом присутствия сил НАТО на Южном Кавказе, что представляет угрозу национальной безопасности стран региона», — сказал он.

Раиси отметил, что исламская республика выступает против этого.

Представители Армении и Азербайджана представили Раиси подробные отчеты о текущей ситуации в регионе.

До этого стало известно, что иранская армия готова направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу. С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС республики Мохаммад Багери на встрече с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном. Он подчеркнул, что сохранение напряженности на Южном Кавказа не входит не только в интересы Баку и Еревана, но и других стран региона.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.