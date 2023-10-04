Названы итоги заседания Совета Украина — НАТО

Темой прошедшего в Брюсселе закрытого заседания Совета Украина — НАТО стала долгосрочная поддержка Украины альянсом и реализация решений Вильнюсского саммита НАТО. Об этом сообщается на сайте организации.

По итогам встречи ее председатель, замглавы НАТО Мирча Джоанэ пообещал предоставлять Украине «значительную помощь» через программу всеобъемлющей поддержки НАТО и работать над увеличением оперативной совместимости ВСУ и НАТО.

До этого генсек НАТО сообщил о контрактах альянса на боеприпасы для Украины.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО 13 июля на саммите Альянса в Вильнюсе. В ходе саммита Генсек НАТО пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому расширить военную поддержку Киева.

Ранее сообщалось, что глава военного комитета НАТО Бауэр ожидает рост инвестиций в системы ПВО Украины.