Финские силовики обыскали оставленное здание генконсульства РФ в Турку

Полиция Финляндии провела проверку бывшего здания генконсульства РФ в Турку. Об этом сообщает Yle.

«Во время проверки полицейские были в тяжелом защитном снаряжении», — пишет финское СМИ.

Отмечается, что была использована стандартная процедура проверки недвижимости, ранее использованной представителями другого государства. Сейчас здание находится в управлении частной компании Senaatti.

1 сентября в российском посольстве в Финляндии заявили, что аренда здания генконсульства РФ на территории страны в городе Турку прекращается по инициативе финской стороны после завершения работы ведомства.

До этого сообщалось, что Финляндия приняла решение отозвать согласие на работу генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года.

Президент Саули Ниинисте и Министерский комитет по иностранным делам и политике безопасности отметили, что решение о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года, о котором Россия объявила 6 июля, является асимметричным противодействием ранее объявленному Финляндией решению о высылке российских дипломатов. В результате Финляндия приняла решение «в качестве контрмеры» отозвать разрешение на деятельность генерального консульства России в Турку также с 1 октября.

Ранее в Совфеде осудили инициативу о закрытии консульства России в Финляндии.