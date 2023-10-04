Пашинян заявил о готовности подать в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это поможет успокоить ситуацию в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы», — заявил он.

Пашинян отметил, что согласно его анализу, в случае отставки — проблемы решены не будут. Он также напомнил, что уже дважды подавал в отставку и переизбирался.

Также он заявил, что в Ереване все еще надеются на подписание мирного соглашения с Баку.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ и Азербайджана в конференции по правам человека при Совете Европы.