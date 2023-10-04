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Путин заявил о необходимости создания многополярного мира

Путин заявил, что создание многополярного мира неизбежно и необходимо

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности заявил, что создание многополярного мира является исторически необходимым и неизбежным. Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

Он отметил, что многополярный мир — это более честный и справедливый мир для большинства людей.

«Процесс построения именно многополярного миропорядка — более демократичного, честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен. Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка», — сказал он.

Также Владимир Путин на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности заявил, что у Российской Федерации в Европе много друзей, но они ведут себя «потише» других государств.

На апрельской встрече с Советом законодателей Путин заявлял, что в США и европейских странах есть «много людей, которые думают с нами одинаково». Он обратил внимание, что часто элиты этих государств ведут политику, направленную не на интересы своих собственных народов.

Ранее Путин заявил об избавлении мира от диктатуры стран, загоняющих других в экономическую кабалу.

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