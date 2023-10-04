Путин заявил о большом количестве друзей РФ в Европе, которые ведут себя тише

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности заявил, что у России в Европе много друзей, однако они ведут себя «потише» других стран.

«У России много друзей в Европе. Тех, кто в Европе разделяет взгляды РФ, очень много, но ведут они себя потише», — сказал глава государства.

Он отметил, что сторонников традиционных ценностей на Западе тоже хватает. Однако, по его словам, они просто не демонстрируют всем свою позицию и ведут себя спокойнее противников.

Президент также обратил внимание, что сейчас мир избавляется от диктатуры стран, загоняющих другие государства в финансовую кабалу.

На апрельской встрече с Советом законодателей Путин заявил, что в США и европейских странах есть «много людей, которые думают с нами одинаково». Он обратил внимание, что часто элиты этих государств ведут политику, направленную не на интересы своих собственных народов.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.