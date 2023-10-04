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Путин заявил об избавлении мира от диктатуры стран, загоняющих других в экономическую кабалу

Путин: мир избавляется от финансовой диктатуры, загоняющей государства в долги

Мир избавляется от диктатуры некоторых стран, которые загоняют другие государства в экономическую кабалу, заявил президент РФ Владимир Путин на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Он обратил внимание на то, что сейчас многие страны не хотят быть частью финансово-экономической модели, при которой одни страны пытаются загнать другие «в долги, кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира».

Такая модель мало кому нравится, поэтому процесс построения многополярного миропорядка, который является более демократичным и справедливым, «просто неизбежен, исторически необходим», отметил президент.

В августе, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности, Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства. Он обратил внимание на то, что в мире укрепляются новые экономические и политические центры, что способно стать важной основой для стабильного и поступательного глобального развития.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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