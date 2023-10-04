Пашинян надеется заключить соглашение о мире с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Ереване все еще надеются на подписание мирного соглашения с Баку. Об этом политик заявил в ходе выступления в Национальном собрании (парламенте) страны.

«Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ. Мне жаль, что завтра у меня не будет возможности объявить о принятии столь важного решения», — заявил он.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ и Азербайджана в конференции по правам человека при Совете Европы.