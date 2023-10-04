Пашинян подтвердил свое участие в саммите ЕС в Гранаде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен поехать на саммит Евросоюза в испанской Гранаде несмотря на отказ главы Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в этом мероприятии. Об этом политик заявил в ходе выступления в Национальном собрании (парламенте) страны.

«Мы были настроены очень конструктивно и оптимистично, потому что верили, что есть возможность подписать знаковый документ. Оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине», — заявил Пашинян.

При этом он выразил надежду на подписание некоего «концептуального соглашения» и подчеркнул, что готов такое соглашение подписать. Когда может быть подписано такое соглашение, он не уточнил.

До этого Алиев отказался участвовать во встрече с главами Армении и стран ЕС в Гранаде. По данным APA, одной из причин отказа Алиева послужило нежелание других участников встречи допускать на переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ и Азербайджана в конференции по правам человека при Совете Европы.