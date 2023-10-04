Эксперт раскрыл, кто станет новым спикером палаты представителей США

Экс-президент США Дональд Трамп вряд ли станет новым спикером палаты представителей, убежден американист Владимир Васильев. Однако,

вероятнее всего, этот пост займет приверженец его идеологии, отметил эксперт в беседе с газетой «Взгляд».

«Несмотря на то, что уже звучат предложения поставить на освободившуюся должность Дональда Трампа, не думаю, что этого стоит ожидать», – отметил эксперт, добавив, что им, скорее, станет близкий к нему по взглядам человек.

В первую очередь новый спикер палаты представителей постарается «отойти» от темы поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как она стала слишком чувствительной как для государства, так и для общества в целом, считает американист.

По мнению Васильева, преемник Маккарти сосредоточится на внутренних проблемах США и будет постепенно продавливать идею уменьшения средств, выделяемых на помощь Киеву.

«Еще одним последствием текущего скандала станет то, что новый спикер будет вынужден выстраивать собственную деятельность в фарватере идеологии Трампа», – добавил американист.

Напомним, накануне республиканца Кевина Маккарти (от штата Калифорния) сместили с поста спикера палаты представителей американского сената. Поводом стали слухи о его сделке с президентом Джо Байденом по вопросу финансирования Украины, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Экономисты ранее заявили, что отставка Маккарти может навредить финансированию Украины. По их мнению, этот вопрос будет заморожен до завершения торга между республиканцами и демократами насчет выборов нового спикера.