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В Италии предположили, когда может начаться диалог между РФ и Украиной

Глава МО Италии Крозетто: диалог между Москвой и Киевом может начаться весной

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Andrew Medichini/AP

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто поделился предположением, что диалог по урегулированию конфликта между Россией и Украиной может состояться следующей весной. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Я думаю, следующая весна может стать моментом, когда стороны исчерпают [запасы] оружия, и, чтобы попытаться что-то изменить, может быть предпринята попытка диалога [между Москвой и Киевом]», — заявил глава военного ведомства Италии.

Он также предположил, что зимой ВС РФ могут дать собственный «ответ на украинское контрнаступление».

До этого Крозетто заявил, что хотел бы вести переговоры с Россией, КНР и любой другой стороной, чтобы достичь «справедливого мира».

«Сегодня, если было бы возможно достичь справедливого мира, я вел бы переговоры с Россией, Китаем и любой стороной, лишь бы достичь результата», — сказал Крозетто.

Ранее в Италии назвали Украину главной повесткой следующего саммита G7.

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