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Зеленский оценил ход контрнаступления Украины

Зеленский: контрнаступление медленно продвигается

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Blair Gable/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть усталость, однако контрнаступление продолжится. Его слова приводит Reuters.

«Есть усталость, но мы сделаем все, чтобы победить нашего врага, и наше контрнаступление продолжается, даже если медленно мы будем делать все, чтобы дать отпор врагу», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина чувствует поддержку со стороны США в «эти очень трудные времена» и убежден, что так будет и в будущем.

3 октября Владимир Зеленский заявил, что посетил расположение бригад ВСУ, где ему показали танки Leopard 2 и шведские боевые машины пехоты CV-90. По его словам, он обсудил с командирами бригад оперативную ситуацию и другие вопросы.

До этого издание Politico со ссылкой на правительственный документ сообщало, что ситуация с коррупционными скандалами на Украине может подорвать доверие у лидеров стран Запада и обернуться прекращением предоставления помощи Киеву.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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