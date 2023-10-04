Путин проведет переговоры с Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в ходе визита последнего в Москву. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент Узбекистана прибудет в российскую столицу 5 октября.

Отмечается, что главы двух государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные вопросы.

По итогам переговоров Путин и Мирзиеев планируют принять совместное заявление и подписать ряд межведомственных и коммерческих документов.

Согласно информации пресс-службы главы Узбекистана, помимо встречи с президентом РФ Мирзиеев также намерен переговорить с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Кроме того, в рамках визита запланирована поездка узбекситанского лидера в Татарстан, где состоятся переговоры с главой республики Рустамом Миннихановым.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».