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Президент Узбекистана приедет в Россию 5 октября

Визит президента Узбекистана Мирзиеева в РФ пройдет 5-7 октября

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Телеграм-канал «Prezident matbuot kotibi | Sherzod Asadov»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибудет в Россию 5 октября, сообщила его пресс-служба.

Визит Мирзиеева по приглашению президента России Владимира Путина продлится по 7 октября.

По информации пресс-службы лидера Узбекистана, в Москве он проведет переговоры с Путиным и встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Кроме того, в рамках визита запланирована поездка Мирзиеева в Татарстан, где состоятся переговоры с главой республики Рустамом Миннихановым.

В повестку предстоящих встреч в Москве включены вопросы углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, информирует пресс-служба Мирзиеева. Особое внимание на переговорах будет уделено расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

В августе Владимир Путин провел телефонные переговоры с Шавкатом Мирзиеевым, в ходе они договорились активизировать контакты на разных уровнях.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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