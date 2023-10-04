Захарова рассказала о сроках пребывания миротворцев РФ в Карабахе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе будут определяться в контакте с Азербайджаном. Ее слова приводит ТАСС.

«Сроки и другие вопросы размещения российских миротворцев в регионе будет определяться совместно с коллегами, как мы об этом и говорили», — заявила она.

По ее словам, сроки пребывания миротворцев в Карабахе будут определяться совместно с Баку, «с учетом ситуации на земле».

Также Захарова заявила, что в начале нового витка кризиса в Нагорном Карабахе представители России, Евросоюза и США провели совещание. По словам Захаровой, встреча представляла собой «рядовой обмен точками зрения» и не содержала секретных деталей.

19 сентября власти Азербайджана объявили о проведении операции в Карабахе. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.