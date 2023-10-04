США не выдали России визы на переговоры ядерной пятерки

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил «Ленте.ру», что США не предоставили визы представителям РФ, которые должны были принять участие в переговорах ядерной пятерки.

Ближайшая встреча экспертов пройдет на полях заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Рябков заверил, что Россия проведет работу по поиску альтернативных времени и места проведения переговоров.

Дипломат заявил, что невыдача российским представителям виз является злоупотреблением США их функций как страны принимающей учреждение ООН.

Накануне Рябков сообщал, что Россия как координатор неформального объединения ядерных стран планировала предложить провести консультации в рамках формата «ядерной пятерки».

«Ядерная пятерка» — неформальное объединение государств, которые владеют ядерным оружием. В это объединение входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.