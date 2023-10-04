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Алиев отказался участвовать во встрече с главами Армении и стран ЕС в Гранаде

Алиев отказался от переговоров с Пашиняном в Испании

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонних переговорах, которые должны состояться в испанской Гранаде 5 октября. Ключевой темой встречи станет текущая ситуация в Нагорном Карабахе, передает местное информационное агентство APA.

В материале указано, что в мероприятии должны принять участие главы ряда заинтересованных государств — Армении, Германии и Франции. Также ожидается прибытие руководителя Европейского совета Шарля Мишеля.

Изначально планировалось и появление азербайджанского лидера, однако Баку ответил отказом на соответствующее приглашение. По данным агентства, одной из причин послужило нежелание других участников встречи допускать на переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Переговоры в Гранаде, запланированные на 5 октября, оказались сорваны из-за того, что французская и германская стороны заявили, что они против участия в них президента Турции», — подчеркнули авторы материала.

4 октября стало известно, что сразу после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе представители Москвы и Вашингтона провели совещание. Также к встрече присоединились чиновники Европейского союза (ЕС), рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что заседание представляло собой «рядовой обмен точками зрения». Никаких секретных деталей во время переговоров не обсуждалось, добавила она.

Ранее Ильхам Алиев назвал уникальным опыт Азербайджана по восстановлению территориальной целостности.

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