В Кремле отреагировали на сообщение о тайных переговорах США, ЕС и РФ по Карабаху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что представители РФ, ЕС и США якобы провели секретные переговоры по Нагорному Карабаху.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что высшие должностные лица США, Евросоюза и России провели в Стамбуле тайные переговоры касательно конфликта в Карабахе до начала в регионе антитеррористической операции Азербайджана, встреча состоялась 17 сентября.

По словам Пескова, все было не так, как описывает газета.

«Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, они действительно имели место. Но это не те переговоры, о которых там написано», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.