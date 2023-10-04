Стала известна судьба лидера Карабаха

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян находится на территории Армении, его не задерживали азербайджанские власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении Шахраманяна.

«Самуил Шахраманян уже в Армении, он не задержан», — рассказал источник.

Официальных комментариев от представителей Баку и Еревана не поступало.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.