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В Кремле ответили на вопрос об изоляции РФ на фоне введения Анголой безвизового режима

Песков: мир гораздо больше, чем число не желающих работать с РФ стран

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос журналиста об «изоляции» России на фоне решения о введении безвизового режима рядом стран, в частности Анголы, Бахрейна и Кувейта.

Песков подчеркнул, что подобные обсуждения несостоятельны и что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада.

«И мы видим, что все больше и больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном интересе заинтересованности, взаимном уважении, и мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться и круг таких стран будет расширяться», — сказал представитель Кремля.

Ангола ввела безвизовый режим для россиян с 29 сентября.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что россияне и так не поедут в Анголу, так как страна ведет войну, и такая позиция властей этого африканского государства является скорее «политическим решением».

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.

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