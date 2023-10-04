В Кремле ответили на вопрос об изоляции РФ на фоне введения Анголой безвизового режима

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос журналиста об «изоляции» России на фоне решения о введении безвизового режима рядом стран, в частности Анголы, Бахрейна и Кувейта.

Песков подчеркнул, что подобные обсуждения несостоятельны и что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада.

«И мы видим, что все больше и больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном интересе заинтересованности, взаимном уважении, и мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться и круг таких стран будет расширяться», — сказал представитель Кремля.

Ангола ввела безвизовый режим для россиян с 29 сентября.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что россияне и так не поедут в Анголу, так как страна ведет войну, и такая позиция властей этого африканского государства является скорее «политическим решением».

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.