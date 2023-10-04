Захарова рассказала о встрече представителей Россиии, ЕС и США по Карабаху

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в начале нового витка кризиса в Нагорном Карабахе представители России, Евросоюза и США провели совещание. Заявление было сделано представительницей российского МИД на очередном брифинге.

По словам Захаровой, встреча представляла собой «рядовой обмен точками зрения» и не содержала секретных деталей.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.