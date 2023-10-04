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Москва выразила протест Токио из-за военной активности у российской границы

Захарова: РФ выразила протест посольству Японии из-за военной активности Токио

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Akio Kon/AP

Россия выразила протест посольству Японии в стране, заявив о недопустимости военной активности государств — членов НАТО у ее дальневосточных рубежей. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она отметила, что 2 октября дипломатическая миссия Токио в Москве получила соответствующий документ. В тексте шла речь о проведении масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо в период с 14 по 23 сентября 2023 года.

Как подчеркнула Захарова, тренировки зарубежных солдат состоялись в непосредственной близости от российской границы. При этом Вашингтон и Токио планируют организовать аналогичное мероприятие в конце октября-декабря, уточнила представитель внешнеполитического ведомства.

«Посольству Японии в России был заявлен решительный протест <...> Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой Токио, в том числе совместно со странами — членами НАТО», — добавила дипломат.

Захарова указала, что Москва предупредила Токио о возможных последствиях «безответственной политики» действующего кабинета министров страны. В частности, российская сторона обратила внимание на риск «опасной эскалации и напряженности» в регионе.

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил о необходимости сохранения диалога с Москвой.

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