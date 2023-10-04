Американский сенатор назвал позором для США смещение спикера Маккарти

Сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин назвал позором для США отставку спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти, его слова приводит телеканал NBC.

Палата представителей конгресса США 3 октября отстранила Маккарти от его должности. За его отставку проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210.

По словам Манчина, это печальное для США событие посылает остальным государствам «негативный сигнал» об американской демократии.

Сенатор назвал ситуацию позором. Он отметил, что Соединенные Штаты впервые оказались в такой ситуации, когда сотрудничать с оппонентами — «почти политический грех», в будущем будет трудно управлять страной без компромиссов между обеими партиями.

Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером палаты представителей назначен конгрессмен от штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами высказал мнение, что целью отстранения Маккарти было посеять хаос.

Ранее президента Джо Байдена обвинили в нарушении конституции США.