В США рассказали о планах ключевых западных союзников Киева бросить Украину

Западные страны, в том числе США, стали уставать от поддержки Украины. Об этом сообщает The Washington Times (WT).

В статье говорится, что крупные западные союзники начали показывать, что помощь Киеву не может и не будет длиться бесконечно.

Но при этом, отмечает газета, некоторые аналитики предсказывают, что поддержка Украины со стороны Запада все же будет продолжаться, но они признают растущую причину для беспокойства, особенно отсутствие желания у Вашингтона ввязаться в еще один долгосрочный конфликт.

«Усталость — это естественное состояние любого вида войны, особенно с участием США или других демократических стран. Мы быстро утомляемся и хотим быстрых результатов», — приводит The Washington Times слова экс-заместителя помощника министра обороны США по европейской политике и политике НАТО Джима Таунсенда.

До этого журналистка The Guardian Габи Хинслифф заявляла, что на Западе все больше задумываются о прекращении снабжения Украины деньгами и вооружением.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.