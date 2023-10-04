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В Евросовете придумали новое условие для вступления Украины в ЕС

Евросовет считает, что Украина вступит в ЕС в 2030 году после «домашнего задания»

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Global Look Press

Глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявил, что Украина сможет вступить в Европейский союз в 2030 году после выполнения «домашнего задания».

«Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны выполнят свои домашние задания», — заявил Мишель.

Он пояснил, что для вступления Украины в ЕС Киеву необходимо проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюсти все правовые условия. При этом Мишель призвал Украину «не терять времени» и помнить, что некоторые балканские страны ожидают вступления в объединение уже на протяжении 20 лет.

Кроме того Мишель выразился в том ключе, что Евросоюзу необходимо ускорить процессы принятия решений и четко осознать, что отвечает интересам всех стран объединения.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция ничего не ждет от ЕС относительно вступления в союз.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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