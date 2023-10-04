Мэр Новосибирска оценил предложение Симоньян провести ядерное испытание

Проведение ядерных испытаний в Сибири будет иметь серьезные последствия. Такое заявление сделал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, передает «Интерфакс».

Глава города отметил, что в свое время получил высшее образование в области физики. При этом, как он сказал, ничего хорошего от термоядерных наземных взрывов ждать не приходится.

«Последствия возможные будут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия», — подчеркнул Локоть.

Он добавил, что период полураспада ряда радиоактивных элементов при подобном взрыве может составить до тысячи лет. На этом фоне новосибирский мэр призвал с ответственностью относиться к любым явлениям, связанным с термоядерной и ядерной энергиями.

3 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила организовать испытания ядерного оружия, взорвав соответствующую бомбу в небе над Сибирью. Таким образом журналист прокомментировала одну из публикаций газеты The New York Times, в которой говорилось о якобы имеющихся у РФ планах провести испытания крылатой ракеты «Буревестник». Последняя оснащена ядерной энергетической установкой.

Позже в Кремле заявили, что никаких испытаний не планируется. Также представители российских властей указали, что высказывания Симоньян не отражают официальную позицию Москвы по данному вопросу.

Ранее стало известно о планах «ядерной пятерки» провести первую консультацию в рамках Генеральной ассамблеи ООН.