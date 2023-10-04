В Польше заявили, что украинская ПВО работает из последних сил

Польский военный аналитик и эксперт Ярослав Вольский в эфире YouTube-канала Historia Realna рассказал о превосходстве ВС РФ в воздухе, отметив, что украинская ПВО работает «из последних сил». Вольский также констатировал нехватку боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Фактически украинская ПВО уже работает из последних сил, поскольку у нее заканчиваются ракеты для постсоветских систем. <…> Украина должна использовать около 1000 ракет в месяц. Это более 12 000 ракет в год… На их складах дует ветер, и русские это знают», — заявил эксперт.

Вольский также предположил, что с наступлением зимы ВС РФ активизируют атаки на критически важную для ВСУ инфраструктуру.

Он подчеркнул, что Российская армия контролирует воздушное пространство Украины далеко за линией фронта. По его словам, ВС РФ «в воздухе в тылу [чувствуют себя] все лучше и лучше, а ВСУ в воздухе почти нет».

Ранее корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого канала Welt сообщил, что российский истребитель Су-35 превосходит любой украинский летательный аппарат, а его применение вместе с планирующими бомбами показало высокую эффективность на фронте.

До этого экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия разрушила многие предприятия в стране во время ракетных обстрелов. По его словам, в начале боевых действий было разрушено ПВО и командные пункты, а Россия «знает, куда бьет».

Ранее в Белом доме заявили, что у Украины на контрнаступление есть еще шесть-восемь недель.