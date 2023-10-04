Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о секретных переговорах ЕС, США и РФ по Карабаху

Politico: РФ, ЕС и США провели тайные переговоры до начала операции в Карабахе

close
100%
David Ghahramanyan/Reuters

Высшие должностные лица США, Евросоюза и России провели в Стамбуле тайные переговоры касательно конфликта в Нагорном Карабахе до начала в регионе антитеррористической операции Азербайджана, встреча состоялась 17 сентября. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как заявил изданию высокопоставленный дипломат, участники переговоров хотели оказать давление на Баку, чтобы тот прекратил девятимесячную блокаду Нагорного Карабаха и открыл коридор для конвоев с гуманитарной помощью из Армении.

По словам источника, основной темой разговора было то, как обеспечить проход грузовиков на территорию региона, а также доставить продовольствие и топливо примерно 100 тыс. жителей.

Согласно информации Politico, США на встрече представлял старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луи Боно, Европейский союз — представитель в регионе Тойво Клаар, от России был направлен специальный посланник президента по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий