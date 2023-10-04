Стало известно о секретных переговорах ЕС, США и РФ по Карабаху

Высшие должностные лица США, Евросоюза и России провели в Стамбуле тайные переговоры касательно конфликта в Нагорном Карабахе до начала в регионе антитеррористической операции Азербайджана, встреча состоялась 17 сентября. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как заявил изданию высокопоставленный дипломат, участники переговоров хотели оказать давление на Баку, чтобы тот прекратил девятимесячную блокаду Нагорного Карабаха и открыл коридор для конвоев с гуманитарной помощью из Армении.

По словам источника, основной темой разговора было то, как обеспечить проход грузовиков на территорию региона, а также доставить продовольствие и топливо примерно 100 тыс. жителей.

Согласно информации Politico, США на встрече представлял старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луи Боно, Европейский союз — представитель в регионе Тойво Клаар, от России был направлен специальный посланник президента по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.