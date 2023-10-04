В Германии заявили об отчаянии властей Украины

Настроения в правительстве Украины характеризуются отчаянием в связи с недостаточным количеством поставляемых вооружений. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Как говорится в статье, настроения в правительстве этой страны «переменчивы».

«Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой — отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений», — сказано в публикации.

По словам авторов, военная поддержка Киева не достигает того уровня, который позволил бы ему добиться успеха на фронте, в связи с чем украинское контрнаступление проходит не так успешно, как ожидалось. При этом Российская Федерация, невзирая на санкции, значительно нарастила военное производство и может выпускать больше военной продукции, чем Запад.

Как отмечается в материале, ситуация для украинского государства «в настоящее время стала не менее угрожающей, а еще более угрожающей».

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американские власти фактически заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за дефицита долгосрочного финансирования.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.