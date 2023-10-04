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Блинкен: Украине решать, как лучше всего вернуть потерянные территории

Блинкен: Киеву решать, как лучше вернуть вошедшие в состав России регионы

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев должен сам принимать решения о том, «как лучше всего вернуть» прежние территории Украины, которые вошли в состав России, передает ТАСС.

«В конце концов, решения о том, как применять эту (военную) технику, где применять, — эти решения принимать украинцам. Они должны решать, как лучше всего защищать свою страну, как лучше всего вернуть земли», — сказал госсекретарь.

По его словам, Соединенные Штаты «оставляют это на их усмотрение».

Как указал Блинкен, позиция Вашингтона состоит в том, чтобы «не поощрять удары за пределами Украины и не способствовать их нанесению».

«Однако в фундаментальном плане эти решения предстоит принимать украинцам», — добавил он.

30 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новых регионов в составе России будет больше.

По его словам, специальная военная операция РФ «будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий».

30 сентября 2022 года Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей соглашения о включении новых территорий в состав РФ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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