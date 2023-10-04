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В Госдепе рассказали об отношении Байдена к российско-украинскому конфликту

Блинкен: Байден хочет избежать прямого конфликта с РФ из-за кризиса на Украине

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Evelyn Hockstein/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден с самого начала эскалации украинского кризиса старается избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Российской Федерацией, эта установка является одной из его «путеводных звезд». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с самого начала конфликта Байден старался убедиться в том, что США делают все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь к этому другие государства.

Другая задача президента США, по словам Блинкена, заключается в том, чтобы избежать прямого конфликта с Москвой, который потенциально может привести туда, где никто не хочет оказаться.

До этого Байден обсудил по телефону с американскими союзниками и партнерами оказание помощи Украине.

«Сегодня утром президент Байден провел по телефону переговоры с союзниками и партнерами с целью скоординировать нашу постоянную поддержку Украины», — говорится в распространенном документе Белого дома.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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