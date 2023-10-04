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Байден выразил надежду на то, что палата представителей быстро выберет нового спикера

Байден надеется на скорое избрание палатой представителей нового спикера

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Julia Nikhinson/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер распространила заявление о надежде президента США Джо Байдена на быстрое избрание палатой представителей конгресса своего нового спикера. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что Байден продемонстрировал готовность добросовестно работать в конгрессе и с демократами, и с республиканцами на благо американского народа. Глава государства надеется, что неотложные вызовы, с которыми столкнулись США, подвигнут палату представителей на быстрое избрание нового спикера.

Ранее сообщалось, что конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку спикера палаты представителей Кевина Маккарти, заявил, что не стремится занять его пост. По его словам, он абсолютно не претендует на данную должность, у него нет желания ее занимать.

До этого стало известно, что временным спикером палаты представителей конгресса США назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

В результате голосования в конгрессе США республиканец от штата Калифорния Кевин Маккарти был смещен с поста спикера палаты представителей.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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