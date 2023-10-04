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Будапешт предложил Евросоюзу разделить на две части пакет помощи Киеву

Bloomberg: Венгрия предложила Евросоюзу в два раза уменьшить помощь Киеву

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Global Look Press

Власти Венгрии считают необходимым разделить на две части насчитывающий €50 млрд и рассчитанный на четыре года пакет помощи Европейского союза Украине. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Bloomberg.

По мнению Будапешта, Киеву на этот же период хватит и €25 млрд.

В свою очередь, в Европейском союзе предполагают принять меры, могущие смягчить жесткую позицию правительства Виктора Орбана по Украине. В частности, предполагается разблокировать почти €13 млрд, предназначавшихся для финансирования в этом году Венгрии.

Ранее сообщалось, что министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич заявил, что Будапешт пока не получал официальных сообщений от Еврокомиссии о возможности разморозки €13 млрд из фондов ЕС и каких-либо условий для этого.

Он отметил, что Венгрия выполнила все требования комиссии еще к июню 2023 года и ожидает разморозки денег до конца года. Министр добавил, что Венгрия готова подробно ответить на последние вопросы Еврокомиссии, но они по большей части носят технический характер.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.

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