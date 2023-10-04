Свергнувший Маккарти конгрессмен отказался занимать его место

Конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку спикера палаты представителей Кевина Маккарти, заявил, что не стремится занять его пост. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он абсолютно не претендует на данную должность, у него нет желания ее занимать.

До этого стало известно, что временным спикером палаты представителей конгресса США назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

До этого, по данным результатов голосования конгресса США, стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера палаты представителей американского сената.

3 октября спикер палаты представителей конгресса США заявлял, что не собирается сотрудничать с демократами в обмен на их голоса, для того, чтобы сохранить должность.

В этот же день член нижней палаты конгресса США, представляющий Республиканскую партию, Мэтт Гетц подал прошение об отставке Маккарти. Законодатель еще 2 октября сообщил журналистам о соответствующих планах. Свои намерения он объяснил тем, что парламенту страны необходимо новое и заслуживающее доверия руководство.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.