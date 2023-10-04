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МИД Эквадора заявил, что США смогут проводить операции на территории страны

Глава МИД Эквадора Манрике: США смогут проводить операции на территории страны

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Depositphotos

Министр иностранных дел Эквадора Густаво Манрике заявил, что войска США смогут проводить на территории и в водах южноамериканской страны операции по борьбе с наркотрафиком, незаконной рыбной ловлей, торговлей топливом и людьми. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, войска США будут заходить на территорию страны на короткие периоды времени, проводить операции и уходить.

Министр добавил, что правительство Эквадора будет размещаться на иностранных кораблях, чтобы не потерять суверенитет, а также принимать ключевые решения в отношении операций.

Он добавил, что еще одно заключенное соглашение обеспечивает правовую основу передвижения официальных лиц и войск США по территории Эквадора.

Нижняя палата конгресса США отказалась принимать две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, которые предусматривали сокращение американской помощи Киеву.

Поправка избранного в Аризоне Биггса об исключении из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Украине помощи в размере $300 млн тоже была отвергнута. За нее проголосовали 104 конгрессмена, против высказались 330 законодателей.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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