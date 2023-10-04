В США назначили временного спикера палаты представителей конгресса

Временным спикером палаты представителей конгресса США назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Об этом сообщает CBS.

В рамках своего выступления Макгенри подчеркнул, что «должность спикера стала вакантной в соответствии с принятием резолюции 757 палаты представителей».

Он также подчеркнул, что «прежде чем приступить к выборам нового спикера, было бы разумно сперва уйти на перерыв для проведения соответствующих совещаний и конференций и обсуждения дальнейшего пути».

Отмечается, что Макгенри является председателем комитета палаты представителей по финансовым услугам.

До этого, по данным результатов голосования конгресса США, стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера палаты представителей американского сената.

3 октября спикер палаты представителей конгресса США заявлял, что не собирается сотрудничать с демократами в обмен на их голоса, для того, чтобы сохранить должность.

В этот же день член нижней палаты конгресса США, представляющий Республиканскую партию, Мэтт Гетц подал прошение об отставке Маккарти. Законодатель еще 2 октября сообщил журналистам о соответствующих планах. Свои намерения он объяснил тем, что парламенту страны необходимо новое и заслуживающее доверия руководство.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.