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Стал известен год вступления Украины в Евросоюз

Глава Евросовета Мишель допустил вступление Украины в ЕС в 2030 году

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Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель оценил сроки вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Der Spiegel.

По его словам, присоединение Украины к Евросоюзу станет возможным, если обе стороны сделают «свою домашнюю работу».

Мишель добавил, что Украина и другие государства, которые планируют вступить в Евросоюз, должны проводить реформы, бороться с коррупцией и выполнять юридические требования.

Глава Евросовета считает, что в ЕС должны понимать, чего хотят достичь вместе, каковы у союза приоритеты и на что будут потрачены деньги.

«И нам нужно ускорить процессы принятия решений», — рассказал Мишель.

До этого посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в ЕС к 2030 году.

До этого Евросоюз продлил на год механизм предоставления убежища гражданам Украины.

По оценке Евросовета, данное решение было принято, чтобы обеспечить уверенность для более чем 4 млн украинских вынужденных переселенцев, которые на данный момент проживают в странах Евросоюза.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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