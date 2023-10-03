Денег на поддержку Украины у США осталось на два месяца

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США располагает средствами на продолжение поддержки Украины в течение двух месяцев. Об этом он сообщил на брифинге, передает CBS News.

Он отметил, что сроки «зависят от ситуации на поле боя, объема пакетов предоставляемой помощи и того, что необходимо Украине».

Ранее Кирби заявил, что у Пентагона есть еще несколько млрд долларов на помощь Украине.

Кирби также отметил, что в ближайшие недели Вашингтон сможет продолжать помогать Киеву в военном плане на прежнем уровне — «примерно каждые две недели».

3 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома заявлял, что оказание США помощи Украине, возможно, позволяет не допустить более крупного конфликта с участием американских солдат.

В этот же день американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных представителей Пентагона сообщало, что Соединенные Штаты располагают некоторыми денежными средствами для помощи Украине, даже несмотря на подписанный ранее главой Белого дома Джо Байденом закон, который не предусматривает финансирование Киева.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.