Великобритания пообещала G7 и НАТО продолжать поддерживать Украину

Британский премьер-министр Риши Сунак пообещал странам G7 и НАТО продолжить поддерживать Украину. Об этом сообщает Reuters.

«Он рассказал о продолжающейся военной, гуманитарной и экономической помощи Великобритании Украине и подчеркнул, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется», — заявили в офисе премьера Великобритании.

3 октября президент США Джо Байден обсудил по телефону с американскими союзниками и партнерами оказание помощи Украине.

В этот же день газета La Repubblica писала, что у Италии нет вооружений и необходимых средств на его покупку для последующей передачи Киеву. При этом у местных жителей растет недовольство политикой помощи Украине.

До этого стало известно, что заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса и вице-премьер Украины встретятся 4 октября в штаб-квартире блока в Брюсселе в рамках заседания Совета Украина — НАТО.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».